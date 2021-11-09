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Бездумная исполнительность

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
9 ноября 2021 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Соответствующий приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года. 

Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, также относятся сотрудники:

  • предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.
  • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.
  • предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Если работники вышеуказанных учреждений не сделают прививку против COVID-19, в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями по применению вакцин, решениями Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, Перечнем медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.
По материалам: Остров

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Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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