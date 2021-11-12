|12 ноября 2021
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Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
МИД начал работать, чтобы решения были благоприятны для украинцев, отметил Кулеба.
"По состоянию на сегодня уже более трети стран ЕС сохранили возможность для путешествий украинцев. Таким образом мы избегаем ситуации тотального локдауна, с которым столкнулись в 2020 году", - сообщил он.
Для украинцев открыты 12 стран после решения о вынесении Украины из "зеленого" списка:
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• Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список
• Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата
9 ноября 2021
• Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов
• В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов
• ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
• В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации
• Быстрое получение микрозайма на карту
• Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине
• Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине
6 ноября 2021
• Таблетки от коронавируса: Pfizer разработала лекарство с эффективностью 89%
• Первое государство в мире ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
• Украину исключают из списка COVID-безопасных стран для ЕС: МИД объяснил, чего ожидать
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• Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
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• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
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Комментарии к статье «Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список»
Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Однако, конечное решение принимают национальные правительства стран ЕС и здесь есть пространство для работы дипломатии.