Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации

Украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой. С зарплаты работодатель сам высчитывает налог и платит его, а вот с другого заработка платить в бюджет украинцы должны сами.

Как пишет "Обозреватель", об этом сказано в 162 статье Налогового кодекса. Заплатить нужно за доход, полученный в результате аренды недвижимости, дохода от независимой профессиональной деятельности, подарки, благотворительность. Ставка составит 18%. При этом с продажи недвижимости нужно заплатить налог в размере 5%.

Налоговая декларация по закону подается до 1 мая (в связи с карантином могут быть отсрочки) в налоговую по месту своей регистрации. Там же помогут рассчитать размер налогового обязательства.

Почему важно заплатить налоги?

Уже в 2022-м в Украине появятся непрямые методы контроля плательщиков налога. Фактически, фискалы смогут контролировать расходы. И если окажется, что официальной зарплаты не хватает на то, чтобы объяснить свои траты, налог могут доначислить.

Что еще нужно знать?

До сентября 2022-го также есть возможность узаконить (заполнить нулевую декларацию) свои сбережения, недвижимость, авто, которые уже заработаны в тени. Иначе налоговики также могут задать вопрос: где взяли деньги на покупку дома. Такой вопрос может возникнуть при попытке продать свой дом и купить новый.

Сколько придется заплатить?

К примеру, украинец, который сдает свою квартиру за 10 тыс. грн, за год должен заплатить в бюджет 21,6 тыс. грн налога. Ставка составляет 18% (подоходный налог).