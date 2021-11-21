 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации
21 ноября 2021 Просмотров: 31 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой. С зарплаты работодатель сам высчитывает налог и платит его, а вот с другого заработка платить в бюджет украинцы должны сами.

Как пишет "Обозреватель", об этом сказано в 162 статье Налогового кодекса. Заплатить нужно за доход, полученный в результате аренды недвижимости, дохода от независимой профессиональной деятельности, подарки, благотворительность. Ставка составит 18%. При этом с продажи недвижимости нужно заплатить налог в размере 5%.

Налоговая декларация по закону подается до 1 мая (в связи с карантином могут быть отсрочки) в налоговую по месту своей регистрации. Там же помогут рассчитать размер налогового обязательства.

Почему важно заплатить налоги?

Уже в 2022-м в Украине появятся непрямые методы контроля плательщиков налога. Фактически, фискалы смогут контролировать расходы. И если окажется, что официальной зарплаты не хватает на то, чтобы объяснить свои траты, налог могут доначислить.

Что еще нужно знать?

До сентября 2022-го также есть возможность узаконить (заполнить нулевую декларацию) свои сбережения, недвижимость, авто, которые уже заработаны в тени. Иначе налоговики также могут задать вопрос: где взяли деньги на покупку дома. Такой вопрос может возникнуть при попытке продать свой дом и купить новый.

Сколько придется заплатить?

К примеру, украинец, который сдает свою квартиру за 10 тыс. грн, за год должен заплатить в бюджет 21,6 тыс. грн налога. Ставка составляет 18% (подоходный налог).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 ноября 2021

Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

20 ноября 2021

Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Особенности куклы LOL

В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

18 ноября 2021

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию

Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС

Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

12 ноября 2021

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

Также в разделе

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

— 21 ноября 2021 —

Австралийские исследователи из Квинследського университета вместе с международными партнерами использовали искусственный интеллект (ИИ), который улучшил урожайность нута. Исследователи считают, что это поможет справиться с голодом в некоторых регионах мира.

Читать далее ⇒

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

— 21 ноября 2021 —

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса. Он считает, что такую ревакцинацию необходимо проводить каждый год.

Читать далее ⇒

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

— 20 ноября 2021 —

Новый вариант "Дельты" обнаружили уже в восьми областях Украины. По сравнению с исходным штаммом, он на 10-15% заразнее.

Читать далее ⇒

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

— 20 ноября 2021 —

Президент инициировал законопроект, по которому юридическим лицам разрешат раскрывать конечных бенефициаров онлайн в Дії. Об этом сообщает Офис президента.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации»

Украинцы, которые имеют дополнительный доход, в 2022-м должны заполнить декларации в налоговой. С зарплаты работодатель сам высчитывает налог и платит его, а вот с другого заработка платить в бюджет украинцы должны сами.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Умер экс-нардеп Звягильский

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть

Олимпиада-2022: огонь зимних Игр в Пекине передан организаторам

Украина добыла важнейшую победу над Финляндией в отборе на ЧМ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 ноября 2021

Украинцы должны заплатить налоги с доходов в 2022-м. Кому нужно подать декларации

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год, - глава BioNTech

20 ноября 2021

Тарифы на свет взлетят. Когда подорожает электричество и на сколько

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге главных торговых партнеров Украины

Новый вариант "Дельты" обнаружили в восьми областях Украины

Бизнесу хотят разрешить раскрыть бенефициаров через "Дію"

Украинцы все больше предпочитают безналичные расчеты

Замена грипсов мотоцикла: советы и рекомендации

Особенности куклы LOL

В Интернете запустили образовательную платформу "Чорнобиль. Подорож"

18 ноября 2021

В Славянске обновили терапевтический корпус горбольницы

Рада приняла за основу законопроект о выделении тысячи гривен за вакцинацию

Звезда Голливуда Шон Пенн посетил район ООС

Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

ЕС обновил список безопасных стран для путешествий: Украина осталась "красной"

12 ноября 2021

В Славянске часть учеников вернут с удаленки в школы

Сегодня в Украине начали проверять безопасность транспорта на дорогах

Инфляция продолжает держаться выше 10%: какие продукты дорожают больше всего

Байден запретил использовать в США оборудование Huawei и ZTE

Для украинцев остаются открытыми минимум 12 стран ЕС: список

Из Дії исчезла функция удаления COVID-сертификата

9 ноября 2021

Не носили маски: в Украине с начала карантина выписали более 425 тысяч штрафов

В мире появилась третья компания стоимостью более 2 триллионов

ЕС исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

В Украине расширили перечень профессий для обязательной вакцинации

Как выбрать золотые серьги?

Быстрое получение микрозайма на карту

Полиция запускает чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков в Украине

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дії" по всей Украине

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top