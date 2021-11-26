|26 ноября 2021
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Завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 в час и более 30 млн доз в год. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
По его словам, он обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям – вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита. Он также отметил, что Кабинет министров уже разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.
"Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности Лекхима позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", – заявил Ляшко.
Он добавил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk – разлив и расфасовка готового продукта.
"Запуск уже в 2022 году", – уточнил министр.
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Комментарии к статье «Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко»
Завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 в час и более 30 млн доз в год. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.