Завод в Харькове сможет разливать 30 млн доз COVID-вакцины – Ляшко

Завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 тысяч доз вакцины против коронавируса COVID-19 в час и более 30 млн доз в год. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, он обсудил с руководством компании запуск линии производства вакцин по трем позициям – вакцины против коронавируса, гриппа и полиомиелита. Он также отметил, что Кабинет министров уже разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.

"Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности Лекхима позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", – заявил Ляшко.

Он добавил, что прорабатывается как собственное производство украинской вакцины, так и по технологии in bulk – разлив и расфасовка готового продукта.

"Запуск уже в 2022 году", – уточнил министр.