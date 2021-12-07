В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов

С его помощью можно узнать тип вторичного сырья, правильно его отсортировать и найти ближайший пункт сбора. Приложение разработала команда украинских экоактивистов, чтобы помочь людям разобраться с разными упаковками товаров и возможностью их переработки.

Таким образом разработчики пытаются сделать процесс сортировки отходов интересным, а для начинающих – простым и понятным.

Опции в функционале приложения: идентификация типа сырья, из которого изготовлена конкретная упаковка, карта локации поблизости, где можно сдать сырье на повторную переработку, информация о ближайших сортировочных станциях, предупреждение, если сырье не подлежит переработке.

Использовать приложение можно уже в супермаркете, во время покупки товаров. Отсканировав штрих-код с помощью телефона, покупатель получает информацию об упаковке – как об основной, так и о скрытой. Также он узнает, является ли она экологической, подвергается ли переработке. Если же товара в базе нет, то его можно добавить туда самостоятельно. Эти данные пройдут модерацию и пригодятся другим пользователям.

После сканирования штрих-кода товара в приложении открывается карта с пометками, где расположены ближайшие пункты сбора вторичного сырья. В частности, приложение содержит информацию о пунктах приема в Мариуполе, Краматорске и Северодонецке, где можно сдать тару или упаковку.

Если нажать на соответствующую иконку, то откроется полезная информация о ней – часы работы, рабочие и выходные дни, телефоны и адреса, а также полный перечень видов вторичного сырья, которые принимает станция.