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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
13 декабря 2021 Просмотров: 83 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине одобрят введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", - сказал Виктор Ляшко.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко»

В Украине одобрят введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, - передает корреспондент "ОстроВа".

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