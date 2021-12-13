|13 декабря 2021
|Просмотров: 83
|
В Украине одобрят введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, - передает корреспондент "ОстроВа".
"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19", - сообщил он.
Министр подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
"Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", - сказал Виктор Ляшко.
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
• В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
• Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название
12 декабря 2021
• У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель
• Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF
• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
10 декабря 2021
• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
• Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
• Как правильно подобрать стол в кухню
• В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю
7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
— 13 декабря 2021 —
Представительница Индии Харнааз Сандху была избрана Мисс Вселенная 2021 в воскресенье, завершив конкурс, который проходил в этом году на юге Израиля.
— 13 декабря 2021 —
Дверь – один из выразительных элементов любого интерьера. Выбор бывает трудным из-за большого количества имеющихся рисунков и отделок. Скрытая дверь – это модель, которая выглядит довольно необычно. Ее особенность в том, что рама невидимая, а видно только дверное полотно.
— 13 декабря 2021 —
Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк или сокращенно - МР Банк. Об этом пишет издание "Минфин" со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.
— 12 декабря 2021 —
11 декабря космическая компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin запустила в космос шестерых туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу компании в Twitter.
Приветствую, гость! Вход
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
• В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
• Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название
12 декабря 2021
• У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель
• Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF
• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
10 декабря 2021
• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
• Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
• Как правильно подобрать стол в кухню
• В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю
7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
• Альпинисту отдадут половину драгоценностей, найденных на Монблане
• Украина отправила спутник "Сич-2-30" в США для запуска в космос
• Показать COVID-сертификат не достаточно. В Украине ужесточили правила для работы кино и ресторанов
• НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму свыше полумиллиона гривен
• В Швейцарии разрешили использовать капсулу для эвтаназии
• Донецкая область выходят из "красной" зоны с 7 декабря:
1 декабря 2021
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко»
В Украине одобрят введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, - передает корреспондент "ОстроВа".