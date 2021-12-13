В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко

В Украине одобрят введение дополнительной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19", - сообщил он.

Министр подчеркнул, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.

"Дополнительная доза - это доза, которая вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья, имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции", - сказал Виктор Ляшко.