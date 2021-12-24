|24 декабря 2021
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Кабинет министром упростил процедуру получения "пакета малыша". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".
"Сегодня правительство утвердит документ, который позволит упростить порядок получения "Пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому порядку, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша", - сообщил он.
Кроме того, отметил премьер, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях.
Шмыгаль также напомнил, что претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить компенсацию через "Дію".
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• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
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• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
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• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
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Комментарии к статье «Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО»
Кабинет министром упростил процедуру получения "пакета малыша". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".