Кабмин упростил процедуру получения "пакета малыша". В том числе для жителей ОРДЛО

Кабинет министром упростил процедуру получения "пакета малыша". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня на заседании правительства, - передает корреспондент "ОстроВа".

"Сегодня правительство утвердит документ, который позволит упростить порядок получения "Пакета малыша" или соответствующей денежной компенсации. В частности, согласно новому порядку, отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении "Пакета малыша", - сообщил он.

Кроме того, отметил премьер, получение "Пакета малыша" станет возможным в случае рождения ребенка на временно оккупированных территориях.

Шмыгаль также напомнил, что претенденты на компенсации могут подать заявку и документы по почте и получить компенсацию через "Дію".