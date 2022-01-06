Началась регистрация на пробное ВНО-2022

|5 января 2022
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Сегодня, 5 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН) Украины.
Регистрация продлится до 22 января. Каждый желающий сможет зарегистрироваться на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования.
"Участие в пробном тестировании позволяет участникам: поработать с тестами, отвечающими требованиям программ ВНО, характеристикам и структуре сертификационных работ основной сессии ВНО 2022; попрактиковаться в заполнении бланков ответов; психологически настроиться на прохождение ВНО; научиться эффективно распределять время", - говорится в сообщении.
Стоимость пробного ВНО отличается по регионам и колеблется от 213 до 309 грн. Разница связана с особенностями организации тестирований, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в разных регионах, прогнозируемым количеством тестирований.
Для всех зарегистрированных участников пробного ВНО будут созданы информационные страницы, на которых до 10 марта будет размещена информация о времени и месте прохождения пробного ВНО, а затем результаты тестирования.
Пробная внешняя независимая оценка состоится в следующие даты:
В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.
Для получения результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания» в следующие сроки:
Результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 25 марта, по другим предметам – 1 апреля.
"Обращаем внимание, что регистрация на пробное ЗНО не предусматривает автоматическую регистрацию на основную сессию внешнего независимого оценивания. Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию и не будут использованы для участия в конкурсном отборе при поступлении в заведения высшего образования", - отметил в МОН.
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Сегодня, 5 января, начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН) Украины.