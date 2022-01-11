Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в ноябре, после резкого повышения тарифов с начала 2021 года, выросли до 23,2 млрд грн, что на 5% больше по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В ноябре украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд грн, недоплатив начисленные за этот период суммы. Так, за месяц долг за коммуналку вырос на 7,1 млрд грн, или на 10,8% — до 72,7 млрд грн.

В целом на конец ноября 2021 года задолженность населения по уплате коммуналки составляла за:

поставку и распределение природного газа - 29,2 млрд грн,

поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд грн,

снабжение и распределение электрической энергии - 6,9 млрд грн,

централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,4 млрд грн,

управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн,

предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.