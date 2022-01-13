COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ

COVID все больше приобретает эндемические черты. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в четверг, 13 января.

В коронавирусе с начала пандемии произошли серьезные изменения, которые, по словам представительницы ВОЗ, "даже не отрицаются". В то же время утверждать о новом свойстве пока нельзя со стопроцентной вероятностью.

На данный момент пандемия находится "в самом разгаре": в частности, растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран.

Кроме того, коронавирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. В том числе и потому, что разные страны борются с пандемией по-разному.

"Здесь нет такой предсказуемости как с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями. Возможно, мы придем к этому, но пока не пришли", - резюмировала Ван Керкхове.