COVID становится эндемическим заболеванием - ВОЗ

|13 января 2022
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COVID все больше приобретает эндемические черты. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в четверг, 13 января.
В коронавирусе с начала пандемии произошли серьезные изменения, которые, по словам представительницы ВОЗ, "даже не отрицаются". В то же время утверждать о новом свойстве пока нельзя со стопроцентной вероятностью.
На данный момент пандемия находится "в самом разгаре": в частности, растет уровень заболеваемости, а вместе с ним и нагрузка на системы здравоохранения стран.
Кроме того, коронавирус часто мутирует, поэтому предсказывать развитие пандемии сложно. В том числе и потому, что разные страны борются с пандемией по-разному.
"Здесь нет такой предсказуемости как с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями. Возможно, мы придем к этому, но пока не пришли", - резюмировала Ван Керкхове.
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11 января 2022
• В Украине зарегистрировали рекордное количество б/у авто
• Инфляция в прошлом году ускорилась вдвое, рост цен стал самым большим за четыре года
• Обязательная вакцинация от COVID: дедлайн для медиков и коммунальщиков перенесли
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• В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей возрастом 5+
• Блоки питания для ноутбуков: как правильно выбрать?
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на 5%: украинцы продолжают накапливать долги
6 января 2022
• За прошлый год украинцы получили почти 16 млрд грн больничных
• В Славянске полицейского подозревают в краже банковской карты у покойника
• Кого не будут призывать в армию в 2022 году: обнародован список
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5 января 2022
• Началась регистрация на пробное ВНО-2022
4 января 2022
• Капитализация Apple установила рекорд и достигла 3 трлн долларов
• В прошлом году Нацбанк утилизировал банкнот на более 38 млрд грн - больше, чем выпустил
• Украинцы должны регистрировать SIM-карты по паспорту: закон вступил в силу
• Сбор за въезд в Европу. Стало известно, когда начнет действовать новое правило для поездок в ЕС
• Что будет с ценами в Украине: прогнозы на 2022 год
• В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19, но пока не для всех
• Программа "єПідтримка": украинцы потратили уже 638 миллионов гривен
29 декабря 2021
• Права, техпаспорт и студбилет в "Дия" приравняли к бумажным
• В Украине выявили 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон"
• Сегодня в Украине вводятся новые отметки в водительских удостоверениях
• Украина отменила обязательную самоизоляцию и установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе
• Поліцейські затримали чоловіків, які скоїли подвійне вбивство в Слов’янську
• Суши и роллы: состав, приготовление и различия популярных блюд
• Правительство утвердило план действий на случай военного положения: украинцам запретят передвигаться по стране
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• С 1 января за нарушения использования РРО предпринимателей ждут штрафы. За что и сколько придется заплатить
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COVID все больше приобретает эндемические черты. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в четверг, 13 января.