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Бездумная исполнительность

В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей
13 января 2022 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине уже весной текущего года запустят программу государственную стимулирования покупки электромобилей. Субсидироваться будет процентная ставка лизинга электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Интерфакс-Украина.

О запуске программы стимулирования сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, правительство на первом этапе намерено стимулировать не лизинг всех автомобилей, а только операции с электромобилями.

В планах реформаторов в ближайшие два года включить такие же стимулы не только для конкретных покупателей, но и для инвесторов, которые намерены производить электромобили в Украине.

Ростислав Шурма добавил: "Я хорошо знаю эту индустрию, кроме того, мы консультировались с автопроизводителями. Два года нужно, чтобы осуществить локализацию производства электромобилей. Эта программа будет действовать в универсальном виде два года, а дальше будет распространяться на производителей, которые локализовали производство. Посылаем такой сигнал рынку: если хотите удержать свой продукт конкурентоспособным не только сейчас, но и через два года – занимайтесь локализацией".

Рост популярности электромобилей в Украине наблюдается последние несколько лет. В 2021 году регистрации новых и подержанных электрокаров увеличились на 18,9% по сравнению с 2020 годом. Всего было поставлено на первичный учет 8541 единиц электротранспорта.

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Комментарии к статье «В Украине весной хотят запустить государственные субсидии для покупки электромобилей»

В Украине уже весной текущего года запустят программу государственную стимулирования покупки электромобилей. Субсидироваться будет процентная ставка лизинга электромобилей.

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