Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

|24 января 2022
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Энтони Джошуа может отказаться от реванша против Александра Усика, если ему заплатят отступные 15 миллионов фунтов. В таком случае следующий бой украинец может провести против Тайсона Фьюри.
Команда Александра Усика уже ведет переговоры о следующем боем с Тайсоном Фьюри.
"Такая вероятность есть. Такой бой обсуждается с ноября. Но пока нет окончательной позиции, потому что продолжаются переговоры", – уточнил РБК-Украина промоутер Усика Александр Красюк.
Ранее в СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа может отказаться от реванша с Александром Усиком в пользу Тайсона Фьюри. В таком случае британец получит отступные и право провести следующий поединок с победителем боя Усик-Фьюри.
Британское издание The Telegraph отмечает, что Энтони Джошуа близок к тому, чтобы согласиться на гонорар в 15 млн фунтов и отказаться от боя против Александра Усика.
Напомним, что Энтони Джошуа в сентябре уступил Александру Усику и потерял чемпионские пояса по версии WBA, IBF, WBO и IBO.
С тех пор велись переговоры о реванше. По словам промоутера Эдди Хирна, Энтони Джошуа активировал пункт в контракте о бое-реванше: "Джошуа уже приступил к тренировкам. Он активировал пункт о реванше, и мы увидим второе его сражение с Усиком весной. Джошуа хочет побыстрее вернуться в игру".
Тайсон Фьюри 33-й летний британский боксер, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC (единственный пояс, которым не владеет Усик).
Последнее свое сражение провел 9 октября, в котором защищал свое чемпионство от Деонтея Уайлдера. Фьюри победил нокаутом в 11-м раунде.
Фьюри получил мировое признание после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. В том бою Фьюри завоевал чемпионские пояса по версии IBF, IBO, WBO, WBA.
Ранее сообщалось, что весной Тайсон Фьюри должен провести бой против Диллиана Уайта. Но журналист Майкл Бенсон давал информацию, что переговоры о бое Фьюри-Вайт будут продолжаться до 26 января, но как мы видим, все может измениться и Диллиан Уайт может получить свой бой позже.
Сам Тайсон Фьюри давал прогноз на возможный реванш Усика и Джошуа. "У Джошуа не хватит смелости, чтобы снова сразиться с Усиком. Усик как следует разобьет Джошуа в следующий раз. Забудьте о победе по очкам, Усик его нокаутирует", – сказал Фьюри.
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Комментарии к статье «Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри»
Энтони Джошуа может отказаться от реванша против Александра Усика, если ему заплатят отступные 15 миллионов фунтов. В таком случае следующий бой украинец может провести против Тайсона Фьюри.