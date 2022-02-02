В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

В 2021 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) поднялась на 15 позиций и заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В 2019 году Украина занимала 80-е место, опередив Грузию, Армению, Беларусь, Македонию, Черногорию, Казахстан, Молдову, Россию, Мексику, Перу, Колумбию, Парагвай и другие страны.

"Среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина по результатам 2021 года заняла первое место по значению этого индекса", – отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

Высокое место в рейтинге Украине обеспечили:

результативная политика содействия занятости уязвимых групп,

высокий охват средним образованием,

доступная мобильная связь и доступная электроэнергия,

низкая смертность от загрязненной воды и плохих санитарно-гигиенических условий, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин принимать участие политической жизни, получать высшее образование, защищать имущественные права.

"Мы справляемся с обеспечением базовых потребностей людей в питании, питьевой воде, первичной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услугах", - добавила Лазебная.

По ее словам, в стране отмечаются низкие показатели личной безопасности, высокое неравенство в возможности влиять на политические решения в зависимости от уровня социально-экономического положения, коррупция.