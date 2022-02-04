|4 февраля 2022
|Просмотров: 80
|
Европейская комиссия предлагает продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС на один год - до конца июня 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на коммюнике евроинститута.
"Сегодня Европейская комиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат ЕС на год до 30 июня 2023 года", - сообщили в институте.
В ЕК пояснили такое решение тем, что СOVID-19 продолжает бушевать в Европе, и "сейчас невозможно определить влияние возможного увеличения заболеваемости во второй половине 2022 года или появления новых вариантов".
"Пролдение Регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой COVID-сертификат во время поездок в ЕС, где государства-члены поддерживают определенные меры в сфере здравоохранения. Еврокомиссия принимает предложение сегодня, чтобы убедиться, что Европейский парламент и Совет ЕС смогут своевременно завершить законодательную процедуру до окончания срока действия текущего Регламента", - добавили в ЕК.
Чтобы гарантировать, что продление действия сертификатов будет принято до 30 июня 2022 года, текущей даты окончания действия соответствующего Регламента ЕС, Еврокомиссия призвала Европейский парламент и Совет ЕС принять это предложение "как можно быстрее".
В дополнение к продлению действия Регламента ЕС о цифровых COVID-сертификатах до июня 2023 года Комиссия также предлагает некоторые изменения:
"Решение относительно внутреннего использования цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами", - добавили в евроинституте.
Как сообщалось ранее, 21 декабря Еврокомиссия одобрила новые правила относительно цифрового COVID-сертификата в ЕС, которые устанавливают обязательный период принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (а именно 270 дней) для поездок внутри ЕС.
4 февраля 2022
• В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно
• В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года
• Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий
• Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа
• Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр
• Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто
• Кабмин назначил и. о. директора "Школы супергероев": кто получил кресло
2 февраля 2022
• В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову
• Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира
• В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно
• Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах
• Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?
• В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома
1 февраля 2022
• Модульні автоматичні вимикачі для електросистем
• Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин
26 января 2022
• ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года
• Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному
• Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении
• Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов
• Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ
24 января 2022
• Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих
• В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+
• Креативні подарунки на всі випадки життя
• Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие
• Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри
23 января 2022
• В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
— 4 февраля 2022 —
В приложении "Дия" тестируют новую функцию для водителей, которая позволяет делиться техпаспортом с другими людьми. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.
— 4 февраля 2022 —
Хорошие динамические характеристики транспортного средства – мечта любого водителя. Добиться таких показателей позволяет тюнинг машины. Механическая доработка, связанная с переточкой и заменой некоторых узлов и деталей, дорогая и не всем по карману.
— 4 февраля 2022 —
Украинские автомобилисты по итогам 2021 года потратили на новые автомобили более 3 млрд долларов. Это рекорд с 2013 года, когда на обновление автопарка было потрачено почти 4 млрд долларов.
— 4 февраля 2022 —
Кабинет министров исполняющего обязанности директора "Школы супергероев". Ею стала Смирнова Евгения Игоревна.
Приветствую, гость! Вход
4 февраля 2022
• В "Дии" появится новая функция для водителей: что известно
• В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года
• Субсидии не для всех. Кто не сможет претендовать на выплаты: список условий
• Какие плюсы для авто после прокачки главного чипа
• Олимпиада-2022: Украина приняла участие в церемонии открытия зимних Игр
• Авторынок вырос в деньгах почти на 25%: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто
• Кабмин назначил и. о. директора "Школы супергероев": кто получил кресло
2 февраля 2022
• В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову
• Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира
• В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно
• Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах
• Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?
• В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома
1 февраля 2022
• Модульні автоматичні вимикачі для електросистем
• Бюджет-2022 начал год с профицитом общего фонда - Минфин
26 января 2022
• ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года
• Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному
• Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении
• Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов
• Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ
24 января 2022
• Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих
• В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+
• Креативні подарунки на всі випадки життя
• Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие
• Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри
23 января 2022
• В “Дії” запустят услугу “єЗахист”
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• "Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить
• Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу
• Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В ЕС хотят продлить действие цифрового COVID-сертификата до лета 2023 года»
Европейская комиссия предлагает продлить действие цифровых COVID-сертификатов в ЕС на один год - до конца июня 2023 года, сообщает УНН со ссылкой на коммюнике евроинститута.