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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина переходит на учет газа в киловатт-часах
7 февраля 2022 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Согласно принятому Верховной радой закону (проект 2553), прием-передача природного газа будет не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины (ОГТСУ).

Как отметили в пресс-службе, переход на европейские правила учета газа будет означать:

  • справедливое ценообразование - за объем полученной энергии, а не за объем переданного газа. Энергетическая ценность природного газа различна в зависимости от региона и меняется во времени в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании, и т. п);
  • унификацию единиц измерения для различных видов энергии (например газа и электрической энергии). Это вопрос энергоэффективности, экономии ресурсов и рационального и прозрачного выбора потребителя между различными источниками получения энергии;
  • дальнейшую интеграцию Украины в европейский рынок газа и упрощение бизнес-процессов для заказчиков услуг транспортировки. Покупка газа в Европе, его дальнейшая транспортировка, распределение и поставка будет осуществляться в одинаковых единицах.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украина переходит на учет газа в киловатт-часах»

С 1 мая 2022 года Украина переходит на учет газа в единицах энергии. Согласно принятому Верховной радой закону (проект 2553), прием-передача природного газа будет не в метрах кубических, а в киловатт-часах.

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