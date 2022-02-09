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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто
9 февраля 2022 Просмотров: 85 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новый законопроект предполагает увеличение штрафов за превышение ПДД в 10 раз для владельцев элитных транспортных средств.

Согласно Налоговому кодексу Украины под этот термин попадают авто стоимостью больше 375 размеров минимальных зарплат, или 2 437 500 грн (около 85 тыс. долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Для сравнения, в данный момент за превышение скорости на 20-50 км/ч в населенных пунктах нарушителя штрафуют на 340 грн, а для владельцев элитных автомобилей эта цифра будет составлять 3400 грн. В то же время, за езду без прав владелец демократичной машины вынужден выложить 3400 грн, а с водителей элитных авто попросят 34 000 грн.

Вождение в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения может обойтись владельцам дорогих авто в 170 000 грн и лишением "прав" до 10 лет. Всего законопроект подразумевает существенное увеличение штрафов по 10 статьям Кодекса про административные нарушения. Проект закона предполагает, что новые возросшие штрафы могут вступить в действие с 1 января 2023 года.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто»

Новый законопроект предполагает увеличение штрафов за превышение ПДД в 10 раз для владельцев элитных транспортных средств.

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