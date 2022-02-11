Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

— 9 февраля 2022 —

Верхняя одежда — это то, без чего не обойтись в холодное время года. И чтобы выбрать действительно качественные зимние куртки, которые прослужат не один сезон, стоит обращать внимание на многие критерии. Мы решили разобраться подробнее в том, какие параметры в выборе верхней одежды для зимы будут самыми важными. А также расскажем, что в моде в этом сезоне.

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