Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило четырем представленным в парламенте политическим партиям на финансирование уставной деятельности в первом квартале 2022 года 195,5 млн грн.

Больше всего получила партия "Слуга народа". Налогоплательщики профинансировали наибольшую политическую силу, представленную в Верховной Раде на 109,7 млн грн.

Оппозиционная платформа – при жизни, которая на выборах 2019 года заняла второе место, получила на январь-март текущего года 33,2 млн грн.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко получили по 20,8 млн. грн. и 20,6 млн. грн. Примечательно, что последний НАПК направил дополнительные 11,07 млн грн.

В Верховной Раде представлены пять политических сил. Средств от НАПК не получила партия "Голос".

Дело в том, что в январе 2021 года агентство приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Претензии к "Голосу" две: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.

Решение НАПК партия обжалует в судебном порядке. До окончательного принятия окончательного решения финансирование "Голоса" из государственного бюджета приостановлено.

В законе "О государственном бюджете на 2022 год" на финансирование политических партий планируют выделить рекордные 886 млн. грн. По расчетам Честно из этой суммы Голос должен получить около 103,5 млн грн.