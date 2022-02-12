Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось

|12 февраля 2022
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Национальное агентство по предотвращению коррупции направило четырем представленным в парламенте политическим партиям на финансирование уставной деятельности в первом квартале 2022 года 195,5 млн грн.
Больше всего получила партия "Слуга народа". Налогоплательщики профинансировали наибольшую политическую силу, представленную в Верховной Раде на 109,7 млн грн.
Оппозиционная платформа – при жизни, которая на выборах 2019 года заняла второе место, получила на январь-март текущего года 33,2 млн грн.
Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко получили по 20,8 млн. грн. и 20,6 млн. грн. Примечательно, что последний НАПК направил дополнительные 11,07 млн грн.
В Верховной Раде представлены пять политических сил. Средств от НАПК не получила партия "Голос".
Дело в том, что в январе 2021 года агентство приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Претензии к "Голосу" две: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
Решение НАПК партия обжалует в судебном порядке. До окончательного принятия окончательного решения финансирование "Голоса" из государственного бюджета приостановлено.
В законе "О государственном бюджете на 2022 год" на финансирование политических партий планируют выделить рекордные 886 млн. грн. По расчетам Честно из этой суммы Голос должен получить около 103,5 млн грн.
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Национальное агентство по предотвращению коррупции направило четырем представленным в парламенте политическим партиям на финансирование уставной деятельности в первом квартале 2022 года 195,5 млн грн.