NASA впервые запустит ракету с другой планеты

Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить с Марса на Землю. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.

Запуск космического корабля планируется не ранее, чем в 2026 году, а стоимость проекта оценивается в $194 млн.

В NASA планируют, что марсоход Perseverance ("Настойчивость") соберет образцы грунта. Затем специальный аппарат Sample Retrieval Lander (SRL) доставит Mars Ascent Vehicle на поверхность Красной планеты в районе кратера Езеро.

После этого MAV с помощью SRL стартует с Марса и переправит контейнер с образцами на орбитальный космический корабль ЕКА Earth Return Orbiter, который уже и доставит их на Землю в 2030-х годах. Анализ этих образцов может дать ответ на вопрос существует ли жизнь на Марсе.

Таким образом, MAV станет первой ракетой, запущенной с другой планеты.