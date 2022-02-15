SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов

Украинское небо остается открытым, а аэропорт "Борисполь" и все остальные международные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Директор аэропорта сообщил, что авиакомпании SkyUp, МАУ и Wizz Air к вечеру понедельника, 14 февраля, полностью возобновили продажу билетов.

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отправила 5 самолетов Boeing 737-800 в Испании по требованию лизингодателей.

На фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.

Нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы в Украину, а Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Украину до 13 февраля, вернуть или обменять их.