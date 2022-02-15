|15 февраля 2022
|Просмотров: 36
|
Украинское небо остается открытым, а аэропорт "Борисполь" и все остальные международные аэропорты страны работают в штатном режиме.
Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.
Директор аэропорта сообщил, что авиакомпании SkyUp, МАУ и Wizz Air к вечеру понедельника, 14 февраля, полностью возобновили продажу билетов.
Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отправила 5 самолетов Boeing 737-800 в Испании по требованию лизингодателей.
На фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.
Нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы в Украину, а Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Украину до 13 февраля, вернуть или обменять их.
15 февраля 2022
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
• Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
• Бумага для выпекания: разновидности и особенности
• "Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022
• Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков
13 февраля 2022
• ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
• Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира
• Нюансы правильного выбора телевизора
• Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ
12 февраля 2022
• Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
• В Украине появится авто для которого не нужны водительские права
• Неврология: симптомы, диагностика и лечение
• Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
11 февраля 2022
• Наличности "на руках" у украинцев стало больше
• Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%
• Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов
• "еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса
• Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры
9 февраля 2022
• В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто
• За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить
• Долги за коммуналку в Украине ускорили рост
• В Украине ускорился рост инфляции
• Выбираем зимнюю куртку: основные критерии
• Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана
7 февраля 2022
• Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию
• Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше
— 14 февраля 2022 —
Компания NASA заключила контракт с американской авиастроительной корпорацией Lockheed Martin о создании ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV), которая поможет доставить с Марса на Землю. Об этом сообщает пресс-служба НАСА.
— 14 февраля 2022 —
Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины. Об этом по итогам заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
— 14 февраля 2022 —
Всем хозяйкам обязательно нужна бумага для запекания. Она позволяет готовить горячие блюда из теста, мяса, а также кондитерские изделия. Приобрести эту бумагу можно на сайте https://simi.kiev.ua/bumaga-dlya-vyipekaniya/.
— 13 февраля 2022 —
ALINA PASH получила наибольшее количество баллов на Национальном отборе на песенный конкурс и представит Украину на Евровидении 2022 в Италии.
Приветствую, гость! Вход
15 февраля 2022
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
• Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
• Правительство выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
• Бумага для выпекания: разновидности и особенности
• "Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022
• Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков
13 февраля 2022
• ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
• Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира
• Нюансы правильного выбора телевизора
• Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ
12 февраля 2022
• Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
• В Украине появится авто для которого не нужны водительские права
• Неврология: симптомы, диагностика и лечение
• Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
11 февраля 2022
• Наличности "на руках" у украинцев стало больше
• Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%
• Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов
• "еДемократия": Федоров рассказал, для чего в "Дія" функция опроса
• Когда появится электронная гривна и для чего она нужна: объяснение Минцифры
9 февраля 2022
• В десять раз: в Украине хотят существенно увеличить штрафы для элитных авто
• За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить
• Долги за коммуналку в Украине ускорили рост
• В Украине ускорился рост инфляции
• Выбираем зимнюю куртку: основные критерии
• Украинцы смогут получить в "Дии" удостоверение ветерана
7 февраля 2022
• Украинские подростки теперь могут получить выплаты за вакцинацию
• Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов»
Украинское небо остается открытым, а аэропорт "Борисполь" и все остальные международные аэропорты страны работают в штатном режиме.