Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства. Детали законопроекта № 4668 опубликованы на сайте парламента.

Документ предусматривает:

определение датой ежегодной индексации пенсий 1 марта;

осуществление ежегодной индексации пенсий военнослужащим, госслужащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;

назначение досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;

назначение досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Напомним, в этом году пенсионерам старше 70 лет поднимут минимальную пенсию до 3 000 грн. Однако для этого трудовой стаж должен быть не менее 30-35 лет.