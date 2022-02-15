|15 февраля 2022
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Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства. Детали законопроекта № 4668 опубликованы на сайте парламента.
Документ предусматривает:
Напомним, в этом году пенсионерам старше 70 лет поднимут минимальную пенсию до 3 000 грн. Однако для этого трудовой стаж должен быть не менее 30-35 лет.
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Комментарии к статье «Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства»
Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства. Детали законопроекта № 4668 опубликованы на сайте парламента.