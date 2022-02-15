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Бездумная исполнительность

Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
15 февраля 2022 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства. Детали законопроекта № 4668 опубликованы на сайте парламента.

Документ предусматривает:

  • определение датой ежегодной индексации пенсий 1 марта;
  • осуществление ежегодной индексации пенсий военнослужащим, госслужащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначение досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначение досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Напомним, в этом году пенсионерам старше 70 лет поднимут минимальную пенсию до 3 000 грн. Однако для этого трудовой стаж должен быть не менее 30-35 лет.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства»

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства. Детали законопроекта № 4668 опубликованы на сайте парламента.

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