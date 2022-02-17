Минцифры доработало в "Дії" сертификаты о бустерной прививке

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" усовершенствовали услуги по получению сертификатов бустерной прививки против коронавируса и о выздоровлении от Covid.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Доброе, мирное утро. Окончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и выздоровлению. Если у вас были проблемы с генерацией – сделайте новый запрос на получение", - написал Федоров.