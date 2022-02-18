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Бездумная исполнительность

На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины
18 февраля 2022 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В работе мобильного оператора Vodafone возникли сбои. В частности, пользователи на Донбассе не могли пользоваться сетью.

Люди сообщили, что сбои в работе были в ночь с 17 на 18 февраля. Причина в компании уже названа. В комментарии 24 канала объяснили, что это был акт вандализма.

Пресссекретарь Vodafone Украина Виктория Павловская рассказала, что действительно ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области.

Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).

Причина – акт вандализма. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру завершили ремонт линии, – заявили в компании.

Более того, об инциденте в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко. Он объяснил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов. Речь идет о совершенных целенаправленных диверсиях в:

  • Славянске по улице Карпинского и Возрождения, 1;
  • Краматорске по улице Клубная, 17;
  • Лисичанске по улице Владимира Сосюры.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра, – заявил Геращенко.

Он также объяснил, что диверсии на объектах связи будут и дальше, ведь это часть плана России по дестабилизации ситуации в Украине. Геращенко добавил, что:

  • правоохранители возбудили уголовные дела по факту вмешательства в работу оператора мобильной связи;
  • проводят первоочередные следственно-розыскные действия;
  • операторам нужно быть наготове и вместе со стражами порядка документировать преступления, чтобы как можно быстрее их раскрыть.

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Комментарии к статье «На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины»

В работе мобильного оператора Vodafone возникли сбои. В частности, пользователи на Донбассе не могли пользоваться сетью.

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