На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины

В работе мобильного оператора Vodafone возникли сбои. В частности, пользователи на Донбассе не могли пользоваться сетью.

Люди сообщили, что сбои в работе были в ночь с 17 на 18 февраля. Причина в компании уже названа. В комментарии 24 канала объяснили, что это был акт вандализма.

Пресссекретарь Vodafone Украина Виктория Павловская рассказала, что действительно ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области.

Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).

Причина – акт вандализма. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру завершили ремонт линии, – заявили в компании.

Более того, об инциденте в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко. Он объяснил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов. Речь идет о совершенных целенаправленных диверсиях в:

Славянске по улице Карпинского и Возрождения, 1;

Краматорске по улице Клубная, 17;

Лисичанске по улице Владимира Сосюры.

Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра, – заявил Геращенко.

Он также объяснил, что диверсии на объектах связи будут и дальше, ведь это часть плана России по дестабилизации ситуации в Украине. Геращенко добавил, что: