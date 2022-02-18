На Донбассе не было связи Vodafone: в компании объяснили причины

|18 февраля 2022
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В работе мобильного оператора Vodafone возникли сбои. В частности, пользователи на Донбассе не могли пользоваться сетью.
Люди сообщили, что сбои в работе были в ночь с 17 на 18 февраля. Причина в компании уже названа. В комментарии 24 канала объяснили, что это был акт вандализма.
Пресссекретарь Vodafone Украина Виктория Павловская рассказала, что действительно ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области.
Сети не было из-за обрыва волоконно-оптической линии передачи (ВОЛС).
Причина – акт вандализма. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру завершили ремонт линии, – заявили в компании.
Более того, об инциденте в телеграм-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко. Он объяснил, что на несколько часов значительная часть Луганской области и северная часть Донецкой области остались без сотовой связи одного из трех операторов. Речь идет о совершенных целенаправленных диверсиях в:
Граждане не могли вызвать скорую помощь, полицию или просто нормально общаться с родными и друзьями. Благодаря быстрой работе ремонтников, связь была восстановлена еще до утра, – заявил Геращенко.
Он также объяснил, что диверсии на объектах связи будут и дальше, ведь это часть плана России по дестабилизации ситуации в Украине. Геращенко добавил, что:
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15 февраля 2022
• Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
• В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
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14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
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• Нюансы правильного выбора телевизора
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В работе мобильного оператора Vodafone возникли сбои. В частности, пользователи на Донбассе не могли пользоваться сетью.