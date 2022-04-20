ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов

По состоянию на среду, 20 апреля, уже более 5 миллионов украинцев покинули родину с начала российского вторжения в конце февраля. Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Так, по данным УВКБ ООН, страну покинули уже 5 034 439 человек.

Отмечается, что большинство людей уехало в Польшу – 2 825 463 человека. В Румынию выехало 757 047 человек, в россию –549 805, Венгрию – 471 080, Молдову – 426 964 человека, Словакию – 342 813 людей, и в беларусь – 23 759 человек.

Кроме того, по данным УВКБ по состоянию на 20 апреля в страну вернулось 948 500 украинцев.