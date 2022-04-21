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Бездумная исполнительность

Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
21 апреля 2022 Просмотров: 108 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Илон Маск поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором. Компания SpaceX активировала спутниковый интернет-сервис Starlink в Украине и отправляет в страну интернет-терминалы.

Зачем Украине Starlink

Проект Starlink создан компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Глобальная спутниковая система предназначена для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.

Система работает через спутники связи, расположенные на низкой околоземной орбите (около 500 км над поверхностью). Каждый весит примерно 250 кг и работает от солнечной батареи.

Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, и поэтому его нельзя легко отключить. Благодаря этому он более устойчив к цензуре и кибератакам. В условиях войны, которую Россия развернула в Украине, Starlink был бы очень кстати.

Сейчас сервис все еще находится на стадии бета-тестирования в США. Спутниковый интернет от Starlink стоит $100 в месяц, а скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с. Отдельно прийдется доплатить $500 за терминал, сообщает Факты ICTV.

Насколько широко доступной будет услуга в Украине и будет ли она бесплатной, пока неизвестно.

Как получить комплект Starlink

Зайдите на официальный сайт сервиса Starlink и оставьте заявку на подключение. Они обрабатываются постепенно и в порядке живой очереди.

Теперь нужно заплатить за комплект Starlink $500. В наборе — специальный терминал для приема сигнала, Wi-Fi маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления для подключения к сети.

Абонентская плата для пользователей обходится в $100 в месяц.

Как подключиться к интернету Starlink

В каждом комплекте есть инструкция, а также антенна (тарелка), терминал и 30-метровый кабель.

Когда антенна прочно закреплена в нужном месте, подключите к ней кабель, а затем воткните шнур питания в розетку.

Установите приложение Starlink на мобильный через Google Play или AppStore.

После запуска программы начните настройку. Введите имя домашней сети и установите пароль.

Чтобы установить стабильное соединение со спутниками Starlink понадобится несколько минут.

Один из участников тестирования Starlink уже раскрыл результаты работы оборудования:

  • скорость закачки — 135 Мбит/с (при более сильных помехах — 46 Мбит/с);
  • скорость выгрузки — 25 Мбит/с (при более сильных помехах — 15 Мбит/с);
  • задержка сигнала — 21 мс (при более сильных помехах — 41 мс).

Максимальная доступная скорость загрузки 191 Мбит/с.

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Комментарии к статье «Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска»

Илон Маск поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором. Компания SpaceX активировала спутниковый интернет-сервис Starlink в Украине и отправляет в страну интернет-терминалы.

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