Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска

|21 апреля 2022
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Илон Маск поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором. Компания SpaceX активировала спутниковый интернет-сервис Starlink в Украине и отправляет в страну интернет-терминалы.
Проект Starlink создан компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Глобальная спутниковая система предназначена для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.
Система работает через спутники связи, расположенные на низкой околоземной орбите (около 500 км над поверхностью). Каждый весит примерно 250 кг и работает от солнечной батареи.
Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, и поэтому его нельзя легко отключить. Благодаря этому он более устойчив к цензуре и кибератакам. В условиях войны, которую Россия развернула в Украине, Starlink был бы очень кстати.
Сейчас сервис все еще находится на стадии бета-тестирования в США. Спутниковый интернет от Starlink стоит $100 в месяц, а скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с. Отдельно прийдется доплатить $500 за терминал, сообщает Факты ICTV.
Насколько широко доступной будет услуга в Украине и будет ли она бесплатной, пока неизвестно.
Зайдите на официальный сайт сервиса Starlink и оставьте заявку на подключение. Они обрабатываются постепенно и в порядке живой очереди.
Теперь нужно заплатить за комплект Starlink $500. В наборе — специальный терминал для приема сигнала, Wi-Fi маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления для подключения к сети.
Абонентская плата для пользователей обходится в $100 в месяц.
В каждом комплекте есть инструкция, а также антенна (тарелка), терминал и 30-метровый кабель.
Когда антенна прочно закреплена в нужном месте, подключите к ней кабель, а затем воткните шнур питания в розетку.
Установите приложение Starlink на мобильный через Google Play или AppStore.
После запуска программы начните настройку. Введите имя домашней сети и установите пароль.
Чтобы установить стабильное соединение со спутниками Starlink понадобится несколько минут.
Один из участников тестирования Starlink уже раскрыл результаты работы оборудования:
Максимальная доступная скорость загрузки 191 Мбит/с.
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• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
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Илон Маск поддержал украинцев в борьбе с российским агрессором. Компания SpaceX активировала спутниковый интернет-сервис Starlink в Украине и отправляет в страну интернет-терминалы.