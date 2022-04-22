|22 апреля 2022
|Просмотров: 131
|
Об этом во время своего визита в Индию рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.
Джонсон отметил, что в Великобритании украинские военные учатся тому, как использовать бронетехнику, которую Британия поставляет для отражения российских войск.
"Могу сказать, что сейчас мы учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании – использованию бронетехники", — сказал он.
Пресс-секретарь Джонсона, в свою очередь, отметил, что речь идет о "паре десятках" украинских военных, которые сейчас находятся на учениях.
В этом месяце украинские военные приступили к тренировкам на транспортных средствах, подаренных островной страной.
Пресс-секретарь Джонсона заявил, что Великобритания и ее союзники предоставляют украинским солдатам новые виды снаряжения, которые они, возможно, не использовали раньше.
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
• В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
24 февраля 2022
• Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
— 22 апреля 2022 —
Верховная Рада продлила действие военного положения с 5:30 25 апреля еще на 30 суток - то есть до 25 мая, сообщили из депутатского корпуса.
— 22 апреля 2022 —
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля в 3:40 в Луганской области. Об этом Данилов сообщил в интервью УП.
— 22 апреля 2022 —
Кредит под залог – основная и главная форма получения кредитных средств в банке. Для его получения клиенту необходимо написать заявление и предоставить необходимый пакет документов.
— 22 апреля 2022 —
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину. Продолжается работа над генерацией документа в приложении "Дія". Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Кулебы.
Приветствую, гость! Вход
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
• Украинцы снова могут пересекать госграницу по внутренним паспортам
• В Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники
• В ПЦУ рассказали как праздновать Пасху в условиях войны
24 февраля 2022
• Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
• Укрализниця сообщила, как будут курсировать поезда
• Павло Кириленко: Влада на місцях. Працюємо. Інформуватиму мірою надходження інформації.
• Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон»
Об этом во время своего визита в Индию рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.