28 апреля генсек ООН посетит Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 28 апреля посетит Украину. Об этом сообщил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик в Twitter.

Как отмечается, Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также с сотрудниками учреждений ООН в Украине Гутерреш обсудит "расширение гуманитарной помощи украинскому народу".

Российский диктатор владимир путин примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который 26 апреля прибудет в москву для переговоров с главой МИДа россии сергеем лавровым.