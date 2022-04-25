|25 апреля 2022
|Просмотров: 22
|
Космический корабль Crew Dragon с первым полностью приватным экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Отстыковка корабля состоялась в 21:10 (по времени Восточного побережья США) и двинулась на Землю.
Приводнение корабля ожидается в 13:06 (по времени Восточного побережья США) у побережья Флориды.
Экипаж корабля возвращается на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.
Компания Илона Маска SpaceX 8 апреля успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1.
В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.
25 апреля 2022
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
— 24 апреля 2022 —
После лечения и реабилитации более 80% раненых украинских военных вернулись на передовую. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— 24 апреля 2022 —
Главу Национального банка впервые в истории пригласили на заседание Общего Совета Европейского центробанка, в НБУ надеются участвовать в них регулярно.
— 24 апреля 2022 —
Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.
— 23 апреля 2022 —
В продолжение выпуска марок с уже легендарной фразой украинских пограничников "русский военный корабель иди на#уй" Укрпочта выпустит вторую серию - но уже без корабля, который потопили украинские военные.
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2022
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
• В Украине разрабатывают методику подсчета убытков бизнеса от войны
• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
• Украина поддерживает инициативу ООН о четырехдневном Пасхальном перемирии
19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю»
Космический корабль Crew Dragon с первым полностью приватным экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).