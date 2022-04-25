Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Космический корабль Crew Dragon с первым полностью приватным экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС).

Отстыковка корабля состоялась в 21:10 (по времени Восточного побережья США) и двинулась на Землю.

Приводнение корабля ожидается в 13:06 (по времени Восточного побережья США) у побережья Флориды.

Экипаж корабля возвращается на Землю с более чем 200 фунтами (более 90 кг) материалов для изучения и оборудования NASA.

Компания Илона Маска SpaceX 8 апреля успешно запустила на МКС первую полностью коммерческую туристическую миссию Axiom-1.

В сентябре 2021 года NASA сообщало, что экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.