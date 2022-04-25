Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

Некоторые туристические страны после начала войны в Украине столкнутся с проблемой "дефицита" туристов в 2022 году. Путешествовать перестанут не только россияне и украинцы, но и многие отдыхающие из других стран, считают эксперты.

В то же время многие государства, ориентированные на туризм, не собираются ограничивать приезды гостей из страны-оккупанта.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW рассказывает, что будет с мировой индустрией туризма из-за российской агрессии и продолжающейся войны в Украине.

Какие страны потеряют туристические доходы из-за войны

Последствия вторжения в Украину и санкций против РФ ощутят немало "морских" направлений в мире, которые пользовались популярностью у россиян - сейчас они потеряют существенную часть въездных туристов.

В статье отмечают, что в последние годы в России утвердился состоятельный средний класс, для которого важен отдых - от пакетных туров до роскошных путешествий. Такие страны, как Куба, Индонезия, Таиланд и Турция, Мальдивы, Сейшельские острова и Шри-Ланка отмечали рост гостей из России, как и залитый солнцем Кипр в Средиземном море, сообщили DW во Всемирной туристской организации (UNWTO).

Согласно их последним данным за 2020 год, доходы от российских туристов во всем мире составили 14 млрд долларов (12,9 миллиардов евро), что составляет 3% доходов от туризма. До пандемии российские туристы приносили вдвое больше: 36 млрд долларов. Украинские путешественники принесли 8,5 млрд долларов.

Что происходит с туристическими странами после вторжения России в Украину

Ситуация с туризмом в вышеуказанных странах резко изменилась после вторжения Росии в Украину в конце февраля.

Сейчас на Кипре гости из России (20%) и Украины (2%) составляют в сумме 22% ночевок. Турция также, вероятно, потеряет доходы. Согласно прошлогодним данным Статистического управления Турции, страну посетило около 4,7 млн человек из России, а также 2 млн посетителей из Украины.

Направления пострадали по-разному, говорит профессор Урс Вагенсейл из Центра компетенции по туризму Люцернского университета прикладных наук и искусств.

"Некоторые регионы, такие как южное побережье Турции, Таиланд или Бали, потеряют большое количество туристов, в то время как европейские города, как Санкт-Мориц, Зельден или Вена, лишатся туристов "высшего класса". В любом случае, очевидно, что этот дефицит не может быть компенсирован в одночасье", - отмечает эксперт.

На Кубе последствия еще более ощутимы. Здесь надеялись на приезды россиян, ведь из-за пандемии турпоток на острове в 2021 году упал на 70%. Около 40% всех иностранных туристов на Кубе были из России.

Выходом может стать диверсификация турпотоков

До пандемии сектор туризма последние 20 лет неуклонно рос. Многим странам удалось диверсифицироваться, говорит профессор Юрген Шмуде, президент Немецкого общества исследований в области туризма.

Турция, например, привлекает миллионы путешественников из других частей мира.

На Кипре отельеры и рестораторы относительно спокойно относятся к будущему рынка. Генеральный директор Ассоциации отелей Кипра Филокипрос Руссоунидес заявил, что благодаря улучшению сотрудничества с Францией, Германией, Польшей, Венгрией и другими европейскими странами Кипр в 2022 году будет в лучшем положении, чем в предыдущем году, несмотря на отсутствие туристов из России и высокие цены на энергоносители.

Люди отказываются от поездок в страны рядом с "опасностью"

Еще одной потенциальной "опасностью" для запланированного отдыха являются события, которые бросают негативный свет на курортные регионы, считают аналитики туристической индустрии.

Такими негативными событиями могут быть не только военные действия, но и стихийные бедствия (землетрясения, извержения вулканов, наводнения), техногенные опасности (террористические акты, политические потрясения).

В любом случает опасная обстановка заставляет туристов отменять запланированное пребывание. По словам Юргена Шмуде, чем дальше от родной страны происходит негативное событие, тем больше оно действует как сдерживающий фактор для туристов.

"Чем дальше "опасность", тем больше пространство, которое люди считают "опасным", - отмечает он.

"У туристов короткая память"

Между тем, по словам эксперта, отсутствие туристов не будет длительным явлением после какой-либо опасности. В качестве примера он приводит теракты в Париже.

"После терактов 2015 года прошло очень много времени, прежде чем туристы из Азии или Америки осмелились вернуться в Европу. Они думали, что вся Европа опасна - путешественники из соседних с Францией стран давно вернулись в страну как отдыхающие", - рассказывает Шмуде.

По сути, у туристов "короткая память". Это означает, что через относительно короткое время их желание снова путешествовать перевешивает любые опасения по поводу опасности.

"Но путешественники более снисходительны к природным опасностям, чем к опасностям, созданным человеком", - объясняет он.

Решающее значение имеет то, была ли потенциальная "опасность" разовым событием или длилась определенный период, подчеркивает Урс Вагензайл.

Многие когда-то популярные страны с годами практически исчезли с туристических карт из-за неоднократных опасностей.

"Тунис, Египет, Шри-Ланка, Ирак, Сирия, Мьянма, Афганистан, Мексика - все пострадали от того, что война и террор неоднократно отпугивали туристов", - говорит швейцарский исследователь туризма.

"Путешествие должно приносить радость, а поскольку для любого вида путешествий есть альтернатива, логично избегать кризисных зон", - объясняет он.

Потери сферы не могут быть компенсированы - эксперты

Когда путешественники воздерживаются от определенных направлений, как это происходит сейчас из-за войны в Украине, страны, зависящие от туризма, переживают тяжелые времена, поскольку компенсация упущенной выгоды возможна только в очень ограниченной степени — если вообще возможна.

Агентство ООН по туризму сообщает, что оно находится в контакте со странами-членами, чтобы помочь им справиться с кризисом и, возможно, переориентировать свои маркетинговые стратегии. Кроме того, в некоторых странах есть программы финансовой помощи, но они часто покрывают лишь часть убытков.

Такое положение дел можно было бы изменить за счет привлечения новых целевых групп и путешественников из других стран, но это требует времени и значительных финансовых средств.