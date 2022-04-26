 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн
26 апреля 2022 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на брифинге 26 апреля, сообщает AFP.

"Организация Объединенных Наций говорит, что в настоящее время прогнозируется, что 8,3 миллиона человек в конечном итоге покинут Украину в качестве беженцев, по сравнению с примерно 5,2 миллионами, которые уже бежали от войны", - говорится в сообщении.
По материалам: Корреспондент.net

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики

28 апреля генсек ООН посетит Украину

22 апреля 2022

Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон

Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы

Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения

Также в разделе

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

— 26 апреля 2022 —

Во вторник глава службы атомной охраны ООН (МАГАТЭ) назвал уровень радиации на месте аварии на Чернобыльской АЭС "аномальным", заявив, что непродолжительная российская оккупация этого района была "очень и очень опасной".

Читать далее ⇒

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

— 26 апреля 2022 —

Кто хотя бы раз не пробовал играть в тетрис? Это развлечение иногда оказывается настолько увлекательным, что от него невозможно оторваться часами. Уникальность тетриса состоит в том, что он не просто помогает отвлечься от всего, происходящего вокруг в реальности, но и положительно влияет на мозговую деятельность.

Читать далее ⇒

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

— 26 апреля 2022 —

С начала полномасштабного вторжения рф в офис уполномоченной по правам человека ВР Украины Людмилы Денисовой поступило 16 тысяч заявлений о пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Читать далее ⇒

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

— 26 апреля 2022 —

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в этом году выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн»

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 апреля 2022

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею

Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ

За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура

ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова

Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион

25 апреля 2022

Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут

Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году

В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю

Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов

24 апреля 2022

Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны

Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка

Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ

23 апреля 2022

"Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"

Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми

Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ

Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль

Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики

28 апреля генсек ООН посетит Украину

22 апреля 2022

Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

Рада продлила действие военного положения до 25 мая

Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон

Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля

Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы

Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно

Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top