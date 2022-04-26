ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн

— 26 апреля 2022 —

Кто хотя бы раз не пробовал играть в тетрис? Это развлечение иногда оказывается настолько увлекательным, что от него невозможно оторваться часами. Уникальность тетриса состоит в том, что он не просто помогает отвлечься от всего, происходящего вокруг в реальности, но и положительно влияет на мозговую деятельность.

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