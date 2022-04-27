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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
27 апреля 2022 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.

Такая тенденция длится уже неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.

Сотни автомобилей в очередях в Украину

23 апреля заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер отметил, что за предыдущие два дня в Польшу въехало меньше украинцев, чем в Украину. С тех пор эта тенденция продолжилась в субботу и воскресенье.

По словам чиновника, впервые движение транспорта через границу было изменено на противоположное. Впрочем, подобная ситуация отмечалась и на предыдущих выходных, по данным польских пограничников.

На польской стороне образовались очереди: более 800 легковых и 250 грузовиков ожидали въезда в Украину на Дорогуске. На пункте в Медыке в очередь выстроились около 700 машин, написал польский сайт Wirtualna Polska.

"В Дорогуске время ожидания для пересечения границы составило около 10 часов, а в Зосине - около четырех часов", — рассказал представитель пограничной службы Дариуш Сеницкий.

Почему украинцы едут домой во время войны

По словам Шефернакера, одной из причин таких цифр может быть временное возвращение украинцев на праздники.

Также поступали сообщения о возвращении беженцев домой после вывода российских войск из некоторых оккупированных районов, в том числе вокруг Киева.

Тем временем правительство Украины выплачивает специальные "военные" пособия и предлагает поддержку тем, кто потерял жилье или был вынужден переехать в другие части страны, пишет служба финансовых новостей Money.pl.

Директор Центра миграционных исследований Варшавского университета Павел Качмарчик обратил внимание, что сами по себе данные о пересечении границы не говорят от том, кто уезжает и почему. В то время как некоторые украинцы могут вернуться домой навсегда, другие могут поехать, чтобы забрать свои вещи или навестить родственников.

С момента вторжения России 2,944 миллиона человек перебрались из Украины в Польшу.

В первые недели войны число приезжающих в Польшу превышало 100 000 человек в день, максимально достигнув числа в 140 000 человек. Но эти цифры снижаются с 7 марта. В последние дни в Польшу приезжает всего 10 00-20 000 человек.

С самого начала войны часть украинцев уехала в противоположном направлении, в частности, те, кто вернулся защищать свою Родину. Но эти цифры продолжают неуклонно расти. В некоторые дни в Украину из Польши выезжают по 20 тысяч украинцев.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы»

Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.

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