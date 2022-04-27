Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы

|27 апреля 2022
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Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.
Такая тенденция длится уже неделю, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Notes from Poland.
23 апреля заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер отметил, что за предыдущие два дня в Польшу въехало меньше украинцев, чем в Украину. С тех пор эта тенденция продолжилась в субботу и воскресенье.
По словам чиновника, впервые движение транспорта через границу было изменено на противоположное. Впрочем, подобная ситуация отмечалась и на предыдущих выходных, по данным польских пограничников.
На польской стороне образовались очереди: более 800 легковых и 250 грузовиков ожидали въезда в Украину на Дорогуске. На пункте в Медыке в очередь выстроились около 700 машин, написал польский сайт Wirtualna Polska.
"В Дорогуске время ожидания для пересечения границы составило около 10 часов, а в Зосине - около четырех часов", — рассказал представитель пограничной службы Дариуш Сеницкий.
По словам Шефернакера, одной из причин таких цифр может быть временное возвращение украинцев на праздники.
Также поступали сообщения о возвращении беженцев домой после вывода российских войск из некоторых оккупированных районов, в том числе вокруг Киева.
Тем временем правительство Украины выплачивает специальные "военные" пособия и предлагает поддержку тем, кто потерял жилье или был вынужден переехать в другие части страны, пишет служба финансовых новостей Money.pl.
Директор Центра миграционных исследований Варшавского университета Павел Качмарчик обратил внимание, что сами по себе данные о пересечении границы не говорят от том, кто уезжает и почему. В то время как некоторые украинцы могут вернуться домой навсегда, другие могут поехать, чтобы забрать свои вещи или навестить родственников.
С момента вторжения России 2,944 миллиона человек перебрались из Украины в Польшу.
В первые недели войны число приезжающих в Польшу превышало 100 000 человек в день, максимально достигнув числа в 140 000 человек. Но эти цифры снижаются с 7 марта. В последние дни в Польшу приезжает всего 10 00-20 000 человек.
С самого начала войны часть украинцев уехала в противоположном направлении, в частности, те, кто вернулся защищать свою Родину. Но эти цифры продолжают неуклонно расти. В некоторые дни в Украину из Польши выезжают по 20 тысяч украинцев.
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Количество украинцев, выезжающих из Польши, впервые стало превышать число тех, кто пересекает границу на запад.