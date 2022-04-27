Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

|27 апреля 2022
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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится осенью в Индонезии.
"Спасибо за приглашение на саммит G-20", - написал он в твиттер по итогам телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо в среду, 27 апреля.
"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности", - отметил Зеленский.
27 апреля 2022
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• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
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24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
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22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
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Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится осенью в Индонезии.