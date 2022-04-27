Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится осенью в Индонезии.

"Спасибо за приглашение на саммит G-20", - написал он в твиттер по итогам телефонного разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо в среду, 27 апреля.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Были обсуждены вопросы продовольственной безопасности", - отметил Зеленский.