Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Харьковский сурок Тимко, который ежегодно предсказывал украинцам погоду на весну, оказался под российской оккупацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Вместе с Тимком под оккупацией рф находятся до 38 других сурков, которые живут на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина на территории Великобурлукской общины.

"Бабаки наши сейчас в оккупации все. Нестеровка (Великобурлукская община – ред.), с первого дня войны там у нас вышла полная оккупация", — сказал заведующий лабораторией экологии университета Владимир Грубник.

Все сурки живы — последнюю информацию о состоянии животных Грубник получил на прошлой неделе.

Сейчас больше всего суркам угрожают местные собаки, которых бросили люди во время эвакуации.

"На прошлой неделе чудом отбили сурков, живущих в клетках. Четыре собаки вытаскивают клетку из-под шеда (конструкция, в которой стоит клетка) и еще две собаки пытаются разорвать саму клетку, чтобы добраться до зверя и сожрать его", – рассказал Грубник.

Также он добавил, что отпустить сурков на волю нельзя, поскольку те самостоятельно не смогут выжить в поле из-за разорения угодий.

"У нас сейчас, несмотря на то, что сурок — это краснокнижный вид, в Украине катастрофически исчезают угодья, в которых они могут жить в нормальных для себя условиях. Происходит распашка небольших целинных участков, где они могут жить", – сообщил Грубник.