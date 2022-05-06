Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН

Пятьсот тысяч украинцев, которые стали вынужденными переселенцами, получат дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН, - сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Дополнительные к государственным программам денежные выплаты предназначены для ВПЛ из числа наиболее уязвимых групп. Помощь будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена семьи, но не более чем для трех человек.

В рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тысяч человек.

«Мы понимаем, что из-за широкомасштабной войны, значительная часть экономики у нас остановилась, а количество людей, нуждающихся в помощи, значительно возросло. Поэтому используем каждую возможность привлечь от международных партнеров дополнительные ресурсы, чтобы оказать больше поддержки людям, наиболее нуждающимся во время войны», - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат, которые предоставляются людям дополнительно к государственным пособиям, на общую сумму 9,6 млрд гривен.

За счет этих средств более 2 млн человек, пострадавших от войны из числа наиболее уязвимых категорий, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен сроком от 1 до 3 месяцев.