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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
6 мая 2022 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пятьсот тысяч украинцев, которые стали вынужденными переселенцами, получат дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН, - сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Дополнительные к государственным программам денежные выплаты предназначены для ВПЛ из числа наиболее уязвимых групп. Помощь будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена семьи, но не более чем для трех человек.

В рамках программы планируется охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тысяч человек.

«Мы понимаем, что из-за широкомасштабной войны, значительная часть экономики у нас остановилась, а количество людей, нуждающихся в помощи, значительно возросло. Поэтому используем каждую возможность привлечь от международных партнеров дополнительные ресурсы, чтобы оказать больше поддержки людям, наиболее нуждающимся во время войны», - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Так, благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат, которые предоставляются людям дополнительно к государственным пособиям, на общую сумму 9,6 млрд гривен.

За счет этих средств более 2 млн человек, пострадавших от войны из числа наиболее уязвимых категорий, получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен сроком от 1 до 3 месяцев.
По материалам: Остров

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Пятьсот тысяч украинцев, которые стали вынужденными переселенцами, получат дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН, - сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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