Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта

Кабинет Министров ввел одновременное оформление внутреннего и заграничного паспорта в виде эксперимента сроком на 2 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини .

"Кабинет Министров на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет", - говорится в сообщении.

По мнению правительства такое решение позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени.

В сообщении Государственной миграционной службы отмечается, что эксперимент предоставляет ​​возможность лицу, достигшему 14-летнего возраста, одновременно с оформлением ID-карты подать заявление на оформления загранпаспорта. При этом заявление для оформления загранпаспорта подается лицом с 14 лет лично, без присутствия законного представителя.

В дальнейшем, в случае потери документов или необходимости их обмена в связи с изменением персональных данных, гражданин также может обратиться за одновременным оформлением ID-карты и загранпаспорта, без необходимости сначала оформлять ID-карту, а только после ее получения обращаться за оформлением загранпаспорта.

За получением такой услуги можна обращаться в территориальные органы/территориальные подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг или обособленные подразделения государственного предприятия "Документ" (центры обслуживания граждан "Паспортный сервис").

Воспользоваться такой услугой граждане Украины смогут после вступления в силу постановления Кабмина, то есть после его официального опубликования, а также технической реализации в информационно-коммуникационной системе Миграционной службы.