Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны

|8 мая 2022
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Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявляет, что на время военного положения Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, передают Українські Новини.
"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса", - сказал чиновник.
По словам Высоцкого, Кабинет Министров мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию.
Он отметил, что правительством было принято решение касательно обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного времени, в котором отмечается необходимость каждый месяц пересматривать баланс, чем и занимается Минагрополитики, в том числе ограничивая экспорт.
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8 мая 2022
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• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
• Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН
• В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ
• Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач
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Комментарии к статье «Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны»
Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявляет, что на время военного положения Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса.