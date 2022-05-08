Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявляет, что на время военного положения Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передают Українські Новини.

"По тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса", - сказал чиновник.

По словам Высоцкого, Кабинет Министров мониторит ситуацию с продуктами, экспорт которых подлежит лицензированию.

Он отметил, что правительством было принято решение касательно обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного времени, в котором отмечается необходимость каждый месяц пересматривать баланс, чем и занимается Минагрополитики, в том числе ограничивая экспорт.