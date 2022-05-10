РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп

США обеспокоены тем, что россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области, как это было с Крымским полуостровом. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, - сообщает ТК "Прямой".

По его словам, в Вашингтоне знают, что фиктивные референдумы – классический российский сценарий.

"Мы знаем российский сценарий, использованный в Крыму и на востоке Украины. Российские власти в попытке предоставить своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему озабочены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", - приводится цитата Неда Прайса.

К тому же, на прошлой неделе посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что США имеют "высоко проверенные" разведывательные отчеты о том, что страна-агрессор попытается аннексировать оккупированные сепаратистами регионы Донецкой и Луганской областей в середине мая.

В свою очередь, в Херсоне оккупанты планируют создать так называемую "народную республику", которую позже также аннексируют. По словам Прайса, этот график не изменился.

"Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", - подчеркнул спикер Госдепа.

Он пояснил, что США обнародовали эту информацию, чтобы мир также был вовлечен в происходящее.