|10 мая 2022
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США обеспокоены тем, что россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области, как это было с Крымским полуостровом. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, - сообщает ТК "Прямой".
По его словам, в Вашингтоне знают, что фиктивные референдумы – классический российский сценарий.
"Мы знаем российский сценарий, использованный в Крыму и на востоке Украины. Российские власти в попытке предоставить своей оккупации налет легитимности, пытались провести фиктивные выборы, и мы по-прежнему озабочены тем, что они снова попытаются сделать это на востоке Украины", - приводится цитата Неда Прайса.
К тому же, на прошлой неделе посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что США имеют "высоко проверенные" разведывательные отчеты о том, что страна-агрессор попытается аннексировать оккупированные сепаратистами регионы Донецкой и Луганской областей в середине мая.
В свою очередь, в Херсоне оккупанты планируют создать так называемую "народную республику", которую позже также аннексируют. По словам Прайса, этот график не изменился.
"Мы продолжаем очень внимательно наблюдать", - подчеркнул спикер Госдепа.
Он пояснил, что США обнародовали эту информацию, чтобы мир также был вовлечен в происходящее.
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• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
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• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
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Комментарии к статье «РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп»
США обеспокоены тем, что россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области, как это было с Крымским полуостровом. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, - сообщает ТК "Прямой".