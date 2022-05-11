|11 мая 2022
|Просмотров: 57
|
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5050-1, который призван защищать честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Если депутаты утвердят документ во втором чтении и его подпишет президент, то за оскорбление полицейского водителям грозит штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Проект закона разработан с целью защиты чести и достоинства работников Национальной полиции Украины при исполнении ими служебных обязанностей. За публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей закон предусматривает штраф в размере от 340 до 680 гривен, или общественные работы сроком от 20 до 30 часов.
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
— 11 мая 2022 —
Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.
— 10 мая 2022 —
В курортном Трускавце (Львовская область) открыли первое в Украине Дерево мира, которое позволит людям увидеть любой город в режиме реального времени, здороваться со случайными прохожими, общаться, обмениваться мнениями и избавляться от любых границ. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации во вторник, 10 мая.
— 10 мая 2022 —
Благодаря утверждению в США закона о ленд-лизе, Украина сможет расширить арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа - ближе.
— 10 мая 2022 —
Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.
Приветствую, гость! Вход
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей»
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5050-1, который призван защищать честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Если депутаты утвердят документ во втором чтении и его подпишет президент, то за оскорбление полицейского водителям грозит штраф.