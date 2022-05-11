Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

— 10 мая 2022 —

В курортном Трускавце (Львовская область) открыли первое в Украине Дерево мира, которое позволит людям увидеть любой город в режиме реального времени, здороваться со случайными прохожими, общаться, обмениваться мнениями и избавляться от любых границ. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации во вторник, 10 мая.

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