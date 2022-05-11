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Бездумная исполнительность

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
11 мая 2022 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.

На заседании 10 мая правительство приняло постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине", сообщает пресс-служба МВД.

Целью документа является обеспечение:

  • Возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен.
  • Возможности осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.).
  • Возможности гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов.
  • Сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как "Строительное и техническое обслуживание ТС", "этика водителя ТС" и т.п.).
  • Возможности вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.

"Соответствующими нормативными актами мы укрепляем правовые институционные устои для предоставления качественных административных услуг сервисными центрами МВД.

Условия военного положения не препятствуют обеспечению системных улучшений в работе СЦ МВД", - заявил заместитель министра Богдан Драпятый.
По материалам: Экономическая правда

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Кабинет министров упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в Сервисных центрах МВД.

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