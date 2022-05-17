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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
17 мая 2022 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине уже было три волны помилований во время которых было освобождено 363 человека - они вызвались идти на фронт. В Министерстве юстиции заявляют, возвращать их обратно в тюрьмы не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

"363 человека были освобождены из мест лишения свободы. Такому освобождению предшествовала длительная процедура оценки. Мы выпускали только тех, где убедились, что такие лица не представляют опасности для общества и там, где действительно была возможность привлечь их в обороне нашего государства", - сказал Малюська.

При этом, по его словам, не обошлось и без курьезов.

"Несколько человек, которые написали заявления на помилование и хотели уйти на фронт, когда вышли и увидели бусик теробороны, который за ними приехал, - сразу передумали", - рассказал Малюська.

Он отметил, это были единичные случаи - все остальные оказались в рядах ВСУ или территориальной обороны и защищают наше государство.

"Единственное что - у нас нет дамоклового меча над их головой, если вдруг война заканчивается или срок контракта - то вы вернетесь в тюрьму. Как правило, это касалось тех лиц, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе. Поэтому возвращать их назад нет смысла, поскольку они точно потеряли общественную опасность",- пояснил министр.

Он также добавил, что сейчас необходимости в четвертой волне помилования нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы»

В Украине уже было три волны помилований во время которых было освобождено 363 человека - они вызвались идти на фронт. В Министерстве юстиции заявляют, возвращать их обратно в тюрьмы не собираются.

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