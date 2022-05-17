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Бездумная исполнительность

В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
17 мая 2022 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров внес изменения в порядки обучения водителей и государственной регистрации транспортных средств. Постановление будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные постановление от 10 мая 2022 г. № 584.

Обучение водителей

Согласно документу, практический экзамен для получения удостоверения водителя сдается в любом территориальном органе по предоставлению сервисных услуг МВД независимо от места сдачи теоретического экзамена.

Обучение по теоретической подготовке могут осуществляться дистанционно с помощью технических средств электронной коммуникации, в том числе Интернета.

Выдача водительского удостоверения осуществляется в любом сервисном центре независимо от места составления теоретического и/или практического экзаменов.

В случае необходимости аккредитованные заведения, которые проводят подготовку водителей, могут уменьшить до 20% процентов содержание тем соответствующих учебных разделов теоретического модуля для подготовки или переподготовки водителей транспортных средств категорий В, С1, С, С1Е, СЕ;

Обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий В, С1, С, С1Е, СЕ проводятся не более пяти часов ежедневно.

Регистрация автомобилей при выезде за границу

Постановлением определено, что на период военного положения в Украине свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное по заявлению владельца такого транспортного средства на имя лица, осуществляющего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения такого лица из-за границы подлежит возврату в сервисный центр, в котором такое свидетельство было выдано, а в случае невозможности - в любой другой сервисный центр.

В случае возврата указанного свидетельства о регистрации транспортного средства в сервисный центр, в котором такое свидетельство не было выдано, по заявлению владельца транспортного средства или уполномоченного им лица выдается на имя его собственника новое свидетельство о регистрации транспортного средства. В таком случае транспортное средство не подлежит осмотру специалистами экспертной службы Министерства внутренних дел.

После внесения в Единый государственный реестр транспортных средств информации о выдаче нового свидетельства о регистрации транспортного средства выданное на имя владельца транспортного средства свидетельство о регистрации, хранящееся в соответствующем сервисном центре, считается недействительным.

Напомним, Кабинет министров изменил условия допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения. Водители с правами категории В смогут управлять грузовиками только после практического экзамена.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей»

Кабинет министров внес изменения в порядки обучения водителей и государственной регистрации транспортных средств. Постановление будет действовать в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

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