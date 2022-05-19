"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященного отпору "русскому военному кораблю" - но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

"23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского военного крейсера "москва", Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!", – сообщили в компании.

Марка выйдет тиражом 5 млн экземпляров в двух номиналах: "Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине и "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и $4,5 соответственно.

Приобрести марку можно будет более чем в 1500 отделениях Укрпочты, в частности – в райцентрах. Чтобы избежать спекуляций, на продажу марок введен лимит: 2 блока по 3 марки любого номинала одному покупателю.

Кроме того, марки и мерч будут представлены на пяти онлайн-площадках, в том числе международных. На всех площадках будет реализована возможность благотворительных донатов в поддержку армии и пострадавших от военных действий.