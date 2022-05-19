Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

Черкасские художники создали для украинских бойцов уникальную вышитую военную рубашку. Об этом сообщается на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке.

Инициатива создания вышиванки принадлежит бойцу теробороны, который является специалистом по искусствоведению.

«Совместным трудом бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи», - говорится в сообщении.

В территориальной обороне уверяют, что аналогов такой вышиванки не существует.

Напомним, что День вышиванки в Украине отмечается в третий четверг мая. В этом году он приходится на 19 мая.