У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

|19 мая 2022
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В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.
Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом либо ином опьянении при военном или чрезвычайным положении влечет его конфискацию.
Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, или, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отметим, данная инициатива уже работает на местном уровне, в частности, в Ровенской области уже изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей для дальнейшей передачи ВСУ.
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• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
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15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
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14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
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• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
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• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
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Комментарии к статье «У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду»
В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.