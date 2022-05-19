 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
19 мая 2022 Просмотров: 24 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом либо ином опьянении при военном или чрезвычайным положении влечет его конфискацию.

Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, или, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, данная инициатива уже работает на местном уровне, в частности, в Ровенской области уже изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей для дальнейшей передачи ВСУ.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

19 мая 2022

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

17 мая 2022

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях

"Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко

Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

Непобежденный боксер умер во время боя

Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы

15 мая 2022

Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА

Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

14 мая 2022

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов

12 мая 2022

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз

В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей

11 мая 2022

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Усик - лучший боксер мира по версии DAZN

10 мая 2022

На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира

Также в разделе

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

— 19 мая 2022 —

В Каннах прошла четвертая церемония вручения международной премии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Награду в категории Digital currency influencer получил украинский предприниматель, специалист в области информационных технологий и блокчейна Николай Удянский.

Читать далее ⇒

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

— 19 мая 2022 —

Черкасские художники создали для украинских бойцов уникальную вышитую военную рубашку. Об этом сообщается на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

— 19 мая 2022 —

Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященного отпору "русскому военному кораблю" - но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.

Читать далее ⇒

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях

— 17 мая 2022 —

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки, передают Українські Новини.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду»

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Российская армия обстреляла центр Славянска

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Непобежденный боксер умер во время боя

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Усик - лучший боксер мира по версии DAZN

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

19 мая 2022

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

17 мая 2022

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях

"Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко

Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

Непобежденный боксер умер во время боя

Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы

15 мая 2022

Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА

Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

14 мая 2022

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов

12 мая 2022

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз

В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей

11 мая 2022

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Усик - лучший боксер мира по версии DAZN

10 мая 2022

На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top