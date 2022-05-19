Рада призвала использовать термин "рашизм"

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддерживает инициативу о введении термина "рашизм" как определение идеологии, выстроенной в России, что проявляет себя в военных действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.

"Считаем необходимым дать официальное определение термина "рашизм" и производных от него на основе уже опубликованных статей украинских и иностранных авторов с внесением этого термина в официальные терминологические словари украинского языка. Призываем журналистов и медиаорганизации к полноценному и частому употреблению слова "рашизм" и производных от него в своих публикациях и эфирах для постепенного органического его вхождения в научный, профессиональный и разговорный дискурс", - отметили в Комитете.