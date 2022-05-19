|19 мая 2022
|Просмотров: 19
|
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддерживает инициативу о введении термина "рашизм" как определение идеологии, выстроенной в России, что проявляет себя в военных действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.
"Считаем необходимым дать официальное определение термина "рашизм" и производных от него на основе уже опубликованных статей украинских и иностранных авторов с внесением этого термина в официальные терминологические словари украинского языка. Призываем журналистов и медиаорганизации к полноценному и частому употреблению слова "рашизм" и производных от него в своих публикациях и эфирах для постепенного органического его вхождения в научный, профессиональный и разговорный дискурс", - отметили в Комитете.
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
• Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку
• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
— 19 мая 2022 —
В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.
— 19 мая 2022 —
В Каннах прошла четвертая церемония вручения международной премии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Награду в категории Digital currency influencer получил украинский предприниматель, специалист в области информационных технологий и блокчейна Николай Удянский.
— 19 мая 2022 —
Черкасские художники создали для украинских бойцов уникальную вышитую военную рубашку. Об этом сообщается на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке.
— 19 мая 2022 —
Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященного отпору "русскому военному кораблю" - но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.
Приветствую, гость! Вход
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
• Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку
• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Рада призвала использовать термин "рашизм"»
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддерживает инициативу о введении термина "рашизм" как определение идеологии, выстроенной в России, что проявляет себя в военных действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.