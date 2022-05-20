С 23 мая 2022 года компания "Новая почта" меняет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.

Об этом сообщает пресс-служба НП.

Первое изменение – снижается тариф на доставку посылок в почтомат на 10 грн. Теперь услуга будет стоить 50 грн. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Второе изменение – уменьшаются весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок вводится 3 тарифа по весу:

малая (до 2 кг) – 60 грн. Если вы отправляете одежду, то при ее отправке вы получите пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг.

средняя (до 10 кг) – 80 грн.

большая (до 30 кг) – 120 грн.

Теперь в тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 гривен, так что дополнительно она начисляться не будет. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села будет составлять 20 грн.

Третье изменение – отправка документов в фирменном конверте в отделение составит 45 гривень.

Четвертое изменение – если вы отправляете несколько посылок по одной экспресс-накладной, то доставка каждой из них увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом – по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженному:

до 2 кг – 20 грн

до 10 кг – 40 грн

до 30 кг – 80 грн.

Пятое изменение – упрощение тарифа доставки грузов. Ранее клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг.

Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта). Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки.

Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).

Шестое изменение – обновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков. Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.