 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Новая почта" меняет тарифы на доставку
20 мая 2022 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 23 мая 2022 года компания "Новая почта" меняет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.

Об этом сообщает пресс-служба НП.

Первое изменение – снижается тариф на доставку посылок в почтомат на 10 грн. Теперь услуга будет стоить 50 грн. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Второе изменение – уменьшаются весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок вводится 3 тарифа по весу:

  • малая (до 2 кг) – 60 грн. Если вы отправляете одежду, то при ее отправке вы получите пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг.
  • средняя (до 10 кг) – 80 грн.
  • большая (до 30 кг) – 120 грн.

Теперь в тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 гривен, так что дополнительно она начисляться не будет. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.

Стоимость доплаты за доставку посылок в села будет составлять 20 грн.

Третье изменение – отправка документов в фирменном конверте в отделение составит 45 гривень.

Четвертое изменение – если вы отправляете несколько посылок по одной экспресс-накладной, то доставка каждой из них увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом – по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженному:

  • до 2 кг – 20 грн
  • до 10 кг – 40 грн
  • до 30 кг – 80 грн.

Пятое изменение – упрощение тарифа доставки грузов. Ранее клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг.

Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта). Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки.

Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).

Шестое изменение – обновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков. Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

20 мая 2022

"Новая почта" меняет тарифы на доставку

НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках

19 мая 2022

Рада призвала использовать термин "рашизм"

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

17 мая 2022

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях

"Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко

Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

Непобежденный боксер умер во время боя

Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы

15 мая 2022

Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА

Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

14 мая 2022

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов

12 мая 2022

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз

В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей

11 мая 2022

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты

Также в разделе

Рада призвала использовать термин "рашизм"

— 19 мая 2022 —

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике поддерживает инициативу о введении термина "рашизм" как определение идеологии, выстроенной в России, что проявляет себя в военных действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.

Читать далее ⇒

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

— 19 мая 2022 —

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.

Читать далее ⇒

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

— 19 мая 2022 —

В Каннах прошла четвертая церемония вручения международной премии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards (WIBA). Награду в категории Digital currency influencer получил украинский предприниматель, специалист в области информационных технологий и блокчейна Николай Удянский.

Читать далее ⇒

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

— 19 мая 2022 —

Черкасские художники создали для украинских бойцов уникальную вышитую военную рубашку. Об этом сообщается на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Фейсбуке.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Новая почта" меняет тарифы на доставку»

С 23 мая 2022 года компания "Новая почта" меняет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Российская армия обстреляла центр Славянска

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Непобежденный боксер умер во время боя

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Усик - лучший боксер мира по версии DAZN

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

20 мая 2022

"Новая почта" меняет тарифы на доставку

НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках

19 мая 2022

Рада призвала использовать термин "рашизм"

У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах

Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку

"Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg

17 мая 2022

Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях

"Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко

Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст

Непобежденный боксер умер во время боя

Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей

Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы

15 мая 2022

Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА

Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

14 мая 2022

Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН

Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства

Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов

12 мая 2022

В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить

Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет

Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз

В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей

11 мая 2022

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР

Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей

Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top