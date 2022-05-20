|20 мая 2022
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С 23 мая 2022 года компания "Новая почта" меняет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.
Об этом сообщает пресс-служба НП.
Первое изменение – снижается тариф на доставку посылок в почтомат на 10 грн. Теперь услуга будет стоить 50 грн. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.
Второе изменение – уменьшаются весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок вводится 3 тарифа по весу:
Теперь в тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 гривен, так что дополнительно она начисляться не будет. Для отправок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости отправления.
Стоимость доплаты за доставку посылок в села будет составлять 20 грн.
Третье изменение – отправка документов в фирменном конверте в отделение составит 45 гривень.
Четвертое изменение – если вы отправляете несколько посылок по одной экспресс-накладной, то доставка каждой из них увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом – по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженному:
Пятое изменение – упрощение тарифа доставки грузов. Ранее клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг.
Теперь клиент будет оплачивать тариф, который формируется следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населенного пункта). Компания отменяет расчет стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки отправки.
Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учетом фактического и объемного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).
Шестое изменение – обновление услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков. Увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллет с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращаться с 7 до 3, не считая дня прибытия, из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.
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• Рада призвала использовать термин "рашизм"
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• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
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• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
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• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
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С 23 мая 2022 года компания "Новая почта" меняет тарифы на доставку и вводит ряд упрощений в тарифах и услугах для клиентов для облегчения расчета стоимости отправки.