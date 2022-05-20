|20 мая 2022
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Украинских мужчин, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней, могут лишить гражданства. Соответствующий законопроект 7381 зарегистрирован в Верховной раде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта.
В частности, предлагается внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, согласно которым военнообязанные могут быть лишены гражданства Украины, если выехали из страны и не вернулись в течение 30 дней.
Речь идет о тех, кто выехал и не вернулся без уважительных причин - запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, крушения, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении или другие обстоятельства, которые препятствуют выезду из страны пребывания. Эту меру предлагается распространить и на тез, кто выехал в Российскую Федерацию.
Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за письменный отказ от мобилизации.
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• Непобежденный боксер умер во время боя
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• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
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• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
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14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
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• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
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Комментарии к статье «Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины»
Украинских мужчин, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней, могут лишить гражданства. Соответствующий законопроект 7381 зарегистрирован в Верховной раде.