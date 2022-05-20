В Европе зафиксированы случаи новой болезни - оспы обезьян

|20 мая 2022
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В мире стремительно распространяется новая болезнь - оспа обезьян. Об этом сообщает ВВС.
В США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько случаев заболевания обезьяньей оспой. Список стран, где было выявлена эта инфекция, пополнили Франция, Италия Швеция и Австралия.
Сообщается, что оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, а заболевания за пределами этого региона чаще всего связаны с поездками туда.
"По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель. Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок", - пишет ВВС.
Европейское бюро ВОЗ также сообщило о случаях этого заболевания в Европе.
"Оспа обезьян передается при прямом контакте между людьми (при контакте с повреждениями кожи, выделениями из дыхательных путей, биологическими жидкостями), включая сексуальные контакты, или при контакте с контаминированными материалами. Оспа обезьян – это обычно самоизлечивающееся заболевание, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. Обычно инфекция вызывает легкие симптомы, может ощущаться зуд или боль в пораженных местах на коже; в некоторых случаях инфекция может протекать в более тяжелой форме", - говорится в сообщении ВОЗ.
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• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
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• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
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• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
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В мире стремительно распространяется новая болезнь - оспа обезьян. Об этом сообщает ВВС.