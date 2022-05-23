Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов

Из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена. В настоящее время поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - отмечает ведомство.

Ранее, 11 мая 2022 года специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в р-не КС Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Для того, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей.

Также сообщается, что сотрудники Оператора ГТС Украины остаются на территории регионов и находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.