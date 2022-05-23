|23 мая 2022
|Просмотров: 44
|
Из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.
"23 мая 2022 года в результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена. В настоящее время поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение возобновляемых работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий. Альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками", - отмечает ведомство.
Ранее, 11 мая 2022 года специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в р-не КС Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
Для того, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей.
Также сообщается, что сотрудники Оператора ГТС Украины остаются на территории регионов и находятся на постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.
23 мая 2022
• Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time
• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
• Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов
• Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро
20 мая 2022
• В Европе зафиксированы случаи новой болезни - оспы обезьян
• Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины
• Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
• Летние кроссовки: удобно, практично, стильно
• Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский
• "Новая почта" меняет тарифы на доставку
• НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
• Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку
• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
— 23 мая 2022 —
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число 100 самых влиятельных людей рейтинга издания Time. Текст об украинском лидере написал его американский коллега Джо Байден.
— 23 мая 2022 —
Компенсация за переселенцев в Украине выплачивается согласно решению Кабмина. Размер выплат зависит от числа людей и времени их проживания.
— 20 мая 2022 —
В мире стремительно распространяется новая болезнь - оспа обезьян. Об этом сообщает ВВС.
— 20 мая 2022 —
Украинских мужчин, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней, могут лишить гражданства. Соответствующий законопроект 7381 зарегистрирован в Верховной раде.
Приветствую, гость! Вход
23 мая 2022
• Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time
• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
• Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов
• Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро
20 мая 2022
• В Европе зафиксированы случаи новой болезни - оспы обезьян
• Раде предлагают лишать военнообязанных гражданства за выезд из Украины
• Зерновые в Украине посеяли на 75% площадей прошлого года
• Летние кроссовки: удобно, практично, стильно
• Выход военных из "Азовстали" завершится в ближайшее время, - Зеленский
• "Новая почта" меняет тарифы на доставку
• НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
• Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку
• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов»
Из-за обстрелов российских оккупантов поврежден магистральный газопровод и остановлено газоснабжение Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.