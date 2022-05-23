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Бездумная исполнительность

Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
23 мая 2022 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компенсация за переселенцев в Украине выплачивается согласно решению Кабмина. Размер выплат зависит от числа людей и времени их проживания.

Как получить компенсацию

Для того, чтобы податься на выплаты нужно выполнить ряд условий. В частности, человек, желающий разместить у себя переселенцев, должен:

  • зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток",
  • подать заявление в органы местного самоуправления, с копиями документов всех размещенных,
  • обратиться в исполнительный комитет сельского, поселкового, городского совета для получения выплат.

Условия

Обязательное условие - размещенные граждане должны быть зарегистрированы как переселенцы.

Выплата производится в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20-го числа при условии отсутствия задолженности по коммуналке владельца жилья.

Зарегистрироваться на получение компенсации могут все совершеннолетние граждане Украины, которые являются владельцами жилья и бесплатно размещают у себя переселенцев.

Размер компенсации

Размер выплат зависит от числа размещенных переселенцев и дней, которые они будут находиться в предоставляемом им жилье. Так, за одного человека в сутки предусмотрена компенсация в размере 14,77 гривен. Таким образом, за 30 дней сумма компенсации составит 443,10 гривен.
По материалам: РБК-Украина

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Компенсация за переселенцев в Украине выплачивается согласно решению Кабмина. Размер выплат зависит от числа людей и времени их проживания.

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